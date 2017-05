Nadal: "Nicht dramatisch, aber schmerzhaft"

Dienstag, 09.05.2017

Die Entzündung sei "nicht besonders schlimm, aber trotzdem recht schmerzhaft", sagte der 30-jährige Spanier zu seinem Ohrenleiden, das ihn seit vergangenem Freitag plagt. Er habe Probleme beim Schlafen gehabt, konnte aber dennoch trainieren:

"Es stört schon sehr, da der Schmerz auf den Kopf ausstrahlt. Manchmal wird mir deshalb schwindelig. Ich denke, es ist deshalb besser, einen Tag später loszulegen, und am Mittwoch zu beginnen." Auftaktgegner Fognini löst beim 14-fachen Grand-Slam-Champion ambivalente Erinnerungen aus. Der 29-jährige Italiener konnte Nadal 2015 drei Niederlagen beibringen - zweimal sogar auf der roten Asche.

Seitdem sind die alten Machtverhältnisse wiederhergestellt. Der Weltranglisten-Fünfte hatte zuletzt dreimal das bessere Ende für sich und führt das Head-to-head inzwischen mit acht zu drei an. Am nötigen Selbstvertrauen mangelt es Nadal derzeit ohnehin nicht. In Monte Carlo und Barcelona stemmte der "Stier von Manacor" jeweils zum zehnten Mal den Siegerpokal in die Höhe und verlor nur einen seiner letzten 22 Sätze.

