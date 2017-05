US-Open-Baby für den "Djoker"?

Dienstag, 02.05.2017

Nimmt der "Djoker" in New York eine Babypause? Sollten die Berechnungen der Ärzte eintreten, könnte der Geburtstermin mit dem vierten Grand-Slam-Turnier des Jahres (ab 28. August) kollidieren. Die letzten Untersuchungen in Monte Carlo hatten ergeben, dass Novak und Jelena Djokovic in diesem Zeitraum mit der Geburt ihrer Tochter rechnen dürfen.

Der verdächtig gewölbte Bauch, mit dem die Gattin des Weltranglisten-Zweiten zuletzt im Fürstentum abgelichtet wurde, befeuerte die jüngsten Schwangerschaftsgerüchte. Kurz darauf folgte die indirekte Bestätigung via Instagram: Jelena postete ein Foto, unter dem ein Schwangerschafts-Emoji zu sehen ist.

Auch der werdende Vater ist glücklich, dass Söhnchen Stefan (2) bald eine Spielkameradin bekommt. "Uns geht es bestens, bald sind wir einer mehr. Ich wünsche mir, dass alles gut geht. Das ist das Wichtigste", sagte der 29-jährige Serbe in einem Interview mit Blic.

