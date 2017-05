100 geile Punkte zum 30. vom "Djoker"

Montag, 22.05.2017

Novak Djokovic wird heute 30 Jahre alt. Es ist auch ein besonderer Tag für den Tennissport. Denn zum ersten Mal besteht die Top 5 im ATP-Ranking aus Spielern, die 30 Jahre oder älter sind. Vor einem Jahr war der "Djoker" auf dem Zenit seines Schaffens und dominierte die Tenniswelt nach Belieben. Der Sieg bei den French Open und die damit verbundene Komplettierung des Karriere-Grand-Slams war jedoch auch eine Zäsur in der Karriere von Djokovic.

Seitdem konnte der Serbe nur noch gelegentlich an die dominanten Leistungen aus den Vorjahren anknüpfen. In diesem Jahr startete Djokovic zwar mit dem Turniersieg in Doha, für einen weiteren Titel hat es aber bislang nicht gereicht. Gestern verlor der Weltranglisten-Zweite in Rom das Finale gegen Alexander Zverev. Anlässlich seines 30. Geburtstages wollen wir in Erinnerung schwelgen und präsentieren 100 spektakuläre Punktgewinne in der Karriere des "Djokers". Lehnt euch eine halbe Stunde zurück und genießt das Können eines Ausnahmespielers.

Das ATP-Ranking im Überblick