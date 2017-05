Raonic führt Weltauswahl an

Dienstag, 16.05.2017

Rafael Nadal und Roger Federer haben bereits für die Premiere des Laver Cups zugesagt. Team Europa kennt nun auch seinen ersten Gegenspieler. "Ich kann es kaum erwarten, bei diesem einzigartigen Mannschaftswettbewerb dabei zu sein", sagte der 26-jährige Kanadier gegenüber der Laver-Cup-Webseite.

Weitere Zusagen werden in den kommenden Monaten erwartet. Entscheidendes Qualifikationskriterium ist die Weltrangliste nach Wimbledon. Im Anschluss an die US Open sollen die Teams endgültig feststehen. Beide Mannschaften werden aus jeweils sechs Spielern gebildet, von denen vier über das Ranking und zwei von den jeweiligen Kapitänen nominiert werden.

Aus Sicht der Weltauswahl wären im Moment neben Raonic Kei Nishikori, Jack Sock und Nick Kyrgios fix qualifiziert. Auf europäischer Seite dürfen aktuell Andy Murray, Novak Djokovic, Stan Wawrinka und Rafael Nadal fest mit einem Einsatz rechnen.

Der "Big Mac"-Faktor

Dass Raonic in der tschechischen Hauptstadt aufschlägt, liegt auch an John McEnroe. Der Kapitän der Weltauswahl und der Wimbledonfinalist von 2016 arbeiteten bereits in der vergangenen Rasensaison erfolgreich zusammen. Wie hoch der Stellenwert der US-Ikone ist, zeigen die lobenden Worte des ehemaligen Weltranglisten-Dritten: "Ich habe eine sehr enge Beziehung zu John und bin glücklich, dass er mich auf dem Platz unterstützen wird, damit ich mein bestes Tennis abrufen kann."

"Big Mac" ist ebenfalls voll des Lobes: "Ich freue mich, dass er am Laver Cup teilnimmt. Milos beeindruckt mich als Spieler und als Mensch. Er tut alles, um so gut zu sein, wie er nur kann." Beide sind sich einig: Die Favoritenrolle gehört den Europäern. "Schließlich haben Roger und Rafa einen unglaublichen Start ins Jahr hingelegt. Wir stellen die nächste Generation an Major-Champions dagegen", so McEnroe.

