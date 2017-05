Delpo: "Ich liebe dich, ruhe in Frieden"

Samstag, 06.05.2017

Familienmensch Juan Martin del Potro verzichtet nach seiner Abreise aus Estoril auch auf das anstehende ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid. "Delpo" hat momentan Wichtigeres zu tun. Der Weltranglisten-33. lässt den Job als Tennisprofi bis zum Masters in Rom ruhen, um ganz nah bei seinen Liebsten zu sein.

In Gedenken an seinen verstorbenen Großvater Francisco Lucas fasste del Potro seine Gefühle nun in Worte und teilte sie via Instagram.

"Danke, dass du der Großvater warst, den sich jeder Enkel wünscht. Danke, dass du so eine großartige Persönlichkeit warst. Danke, dass du immer für unsere Familie da warst und uns den Weg mit deiner Menschlichkeit und deinem Kampfgeist gewiesen hast. Danke, dass du mich gelehrt hast, hart zu arbeiten. Danke, dass du mich unterstützt hast, meinen Traum zu verwirklichen, ein professioneller Tennisspieler zu werden. Danke, dass du mir das Boca-Trikot geschenkt hast, als ich ein Kind war", schreibt del Potro über seinen Lieblings-Fußballverein und fügt hinzu:

"Danke, für deinen Zuspruch vor Rio und dass du mir sagtest, nicht ohne Medaille zurückzukommen. Danke, dass du mich herausgefordert hast, als ich sagte, dass es sehr schwer wird den Davis Cup zu gewinnen und du sauer warst: 'Wenn du nicht vorhast zu gewinnen und mir den Pokal zu bringen, brauchst du nicht antreten.' Danke, dass du auf mich gewartet hast, damit ich mich bei dir verabschieden konnte - mit allen schönen Erinnerungen, die wir miteinander teilten. Ich liebe dich, Großvater. Ruhe in Frieden!"

