Glanzlichter aus der ewigen Stadt

Montag, 22.05.2017

Das letzte große Kräftemessen vor den French Open brachte einen Sieger hervor, mit dem vor Turnierbeginn wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten gerechnet hatten. Mit 20 Jahren und einem Monat feierte Alexander Zverev den größten Triumph seiner jungen Karriere und krönte sich zum Tennis-Kaiser von Rom.

Ehrensache, dass die neue Nummer zehn der Welt auch im Potpourri der schönsten Punktgewinne seinen Platz verdient hat. Für den Schlag des Turniers sollte es trotzdem nicht reichen. Der Wahnsinns-Stopp von Adrian Mannarino war so genial, dass sich der Franzose berechtigte Hoffnungen auf den Punkt des Jahres machen darf. Wer den magischen Dropshot noch einmal in voller Pracht bewundern will, kommt an diesem Video nicht vorbei.

Hier seht ihr das Hot-Shot-Festival vom letzten Sandplatz-Masters der Saison - viel Vergnügen!

Das ATP-Turnier in Rom im Überblick