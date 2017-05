Dimitrov besiegt Kohlschreiber

Montag, 08.05.2017

Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber (33) ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid an seiner Auftakthürde gescheitert. Der Augsburger musste sich Grigor Dimitrow aus Bulgarien (Nr. 12) nach 1:48 Stunden mit 6:7 (7:9), 4:6 geschlagen geben. Kohlschreiber war zuletzt in München als Titelverteidiger im Achtelfinale ausgeschieden. Der Deutsche hatte sich erst kurzfristig entschieden, in der spanischen Hauptstadt anzutreten.

Kohlschreiber hielt das Match lange offen, holte im ersten Satz im Tiebreak ein 3:6 auf. Auch im zweiten Satz zeigte die deutsche Nummer zwei Comeback-Qualitäten, schaffte es, einen Break-Rückstand wieder aufzuholen. Spielerisch konnte Kohlschreiber mit seinem Gegner jederzeit mithalten, beim Stand von 4:4 unterliefen dem siebenfachen Turniersieger allerdings zwei vermeidbare Vorhandfehler zum letztlich entscheidenden Aufschlagverlust. Am Ende nutzte Dimitrov seinen ersten Matchball und trifft nun entweder auf Ivo Karlovic oder Roberto Bautista Agut.

Bei dem mit 6,408 Millionen Euro dotierten Sandplatzturnier sind auch die Brüder Alexander und Mischa Zverev (beide Hamburg), Tommy Haas (Los Angeles) sowie Florian Mayer (Bayreuth) am Start. Mayer trifft am Montag auf Marcel Granollers (Spanien).

