Kohlschreiber und Thiem verlieren in Madrid

Montag, 08.05.2017

Dominic Thiem und Philipp Kohlschreiber sind in der ersten Runde des Doppel-Wettbewerbs beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid ausgeschieden. das deutsch-österreichische Duo unterlag Fabio Fognini aus Italien und Treat Huey von den Philippinen mit 6:7 (6) und 2:6. Für Kohlschreiber ist das Event in der spanischen Hauptstadt damit insgesamt schon beendet, Thiem steigt am Dienstag in die Einzel-Konkurrenz ein.

Fognini und Huey sind durchaus kompetente Doppelspieler, der Italiener hat mit Simone Bolelli 2015 die Australian Open gewonnen, Huey ging insgesamt schon sieben Mal als Turniersieger vom Platz. Thiem und Kohlschreiber hatten bereits in Rotterdam und Indian Wells gemeinsam Doppel gespielt, der geplante Start in Monte Carlo fiel der verletzungsbedingten Absage der deutschen Nummer zwei zum Opfer.

Ein österreichischer Erfolg

Kohlschreiber hatte in der ersten Partie des Tages im Einzel gegen Grigor Dimitrov verloren, Thiems Premieren-Auftritt 2017 in Madrid ist für den Dienstag terminiert. Der Österreicher spielt entweder gegen Adrian Mannarino oder Lucky Loser Jared Donaldson.

Für Thiems Landsleute Oliver Marach und Alexander Peya gab es am Montag in Madrid unterschiedliche Erfahrungen: Während Marach mit Partner Mate Pavic eine Runde weiter kam, verlor Peya an der Seite von Marcin Matkowski sein Auftaktmatch.

