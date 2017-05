Fognini verschärft Murrays Krise

Mittwoch, 17.05.2017

Andy Murray ist weiterhin im Formtief. Der Weltranglisten-Erste schied beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom in seinem Auftaktmatch aus. Murray war beim 2:6, 4:6 gegen den Italiener Fabio Fognini nahezu chancenlos. Der Schotte, der als Titelverteidiger im Foro Italico am Start war, hatte am Tag zuvor seinen 30. Geburtstag gefeiert. Murray steht in diesem Jahr nun bei einer Bilanz von 16:7 und gewann im Februar in Dubai seinen bislang einzigen Saisontitel.

