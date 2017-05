Zverev bestätigt seine Titelform

Dienstag, 09.05.2017

Alexander Zverev hat den Schwung seines Turniersieges in München mit zum ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid genommen. Die deutsche Nummer eins besiegte zwei Tage nach seinem dritten ATP-Titel in der ersten Runde den Spanier Fernando Verdasco mit 7:5, 6:3. Zuvor waren alle anderen deutschen Spieler in der Caja Magica in Madrid ausgeschieden. Zverev trifft am Mittwochabend in der zweiten Runde auf Marin Cilic, der als einer der Top 8 der Setzliste zunächst ein Freilos hatte. Im Vorjahr war der 20-Jährige in Madrid nicht am Start gewesen.

