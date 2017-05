11 Dinge, die ihr diese Woche wissen müsst

Montag, 22.05.2017

ATP World Tour 250, Genf (zu den Draws und zum Spielplan)

- Also doch, irgendwie muss die Form ja noch kommen vor Paris: Stan Wawrinka hat für sein Heimturnier noch eine Wildcard angenommen. Macht er was draus? Seine Sand-Form 2017 passt jedenfalls noch nicht bei zwei Siegen und drei Niederlagen in Monte Carlo, Madrid und Rom... nicht, dass es bei Wuntertüte Wawrinka für die French Open irgendeine Aussage hätte. In Genf ist "Stan the man" topgesetzt und hat ein Freilos in Runde eins.

- Außerdem dabei: Kei Nishikori, die Nummer zwei

- Erste Runde, unter anderem: Jan-Lennard Struff - Cedrik-Marcel Stebe (als Lucky Loser), Mischa Zverev - Robin Haase

- Premiere für Daniel Altmaier: Der 18-jährige Deutsche spielte sich durch die Qualifikation und steht in seinem ersten ATP-Hauptfeld. Altmaier, aktuell die 258 im Ranking, hat sich steil nach oben gesiegt, vor einem Jahr war er die 707. In Genf trifft er in Runde eins auf den an sechs gesetzten Sam Querrey.

ATP World Tour 250, Lyon (zu den Draws und zum Spielplan)

- Finale Istanbul, Achtelfinale Madrid, Viertelfinale Rom, hierbei Niederlagen gegen die starken Marin Cilic, David Goffin und Alexander Zverev. Dennoch sucht auch Milos Raonic noch Matchpraxis für Paris. Er ist in Lyon topgesetzt vor Jo-Wilfried Tsonga, Tomas Berdych und Nick Kyrgios.

- Erstrundenspiele: Juan Martin del Potro - Marcel Granollers, Dustin Brown - Nicolas Kicker (der Gewinner trifft auf Nick Kyrgios)

*****

- Die German Open in Franken: Stuttgart-Siegerin Laura Siegemund trifft auf Katharina Hobgarski, Katharina Gerlach spielt gegen die topgesetzte Titelverteidigerin Kiki Bertens, Annika Beck gegen Lena Rüffer, Tatjana Maria gegen Marie Bouzkova, Anna Zaja gegen Yaroslava Shvedova, Julia Görges gegen Nao Hibino, Carina Witthöft gegen Johanna Larsson.

- Topspiel in Runde eins: Yulia Putintseva, an zwei gesetzt, trifft auf Eugenie Bouchard, Siegerin 2014.

- Topgesetzt: Caroline Wozniacki und Elena Vesnina.

- Bereits in Runde zwei, unter anderem: Carla Suarez Navarro, Monica Puig, Samantha Stosur, Ashleigh Barty

- Raus in Runde eins: Andrea Petkovic (6:0, 3:6, 1:6 gegen Christina McHale)

