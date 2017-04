Kompletter Turniertag wegen Regens abgesagt

Mittwoch, 12.04.2017

Damit hat Haas (Los Angeles) am Mittwoch Pause und ist erst am Donnerstag in der zweiten Runde gegen den topgesetzten Amerikaner Jack Sock im Einsatz. Der gebürtige Hamburger Haas hatte zum Auftakt gegen Reilly Opelka (USA) gewonnen und seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour nach über 21 Monaten gefeiert. Auch Dustin Brown (Winsen/Aller) trifft erst am Donnerstag auf Steve Johnson (USA).

Das ATP-Turnier in Houston im Überblick