Trotz 4:0 - Murray scheitert im Achtelfinale

Donnerstag, 20.04.2017

Im Duell mit dem Iberer verspielte Murray im entscheidenden dritten Satz eine 4:0-Führung und brachte seinen Gegner selbst zurück ins Spiel. Ramos-Vinolas verwandelte in einem umkämpften letzten Aufschlagspiel seinen zweiten Matchball.

Murray hatte bereits in seiner Auftaktpartie gegen den Luxemburger Gilles Müller große Probleme, konnte sich aber mit Mühe durchsetzen. Der zähe Linkshänder, der am Ende der solidere Spieler war, spielt am Freitag gegen Marin Cilic (Kroatien, Nr. 5) um den Einzug in sein erstes Halbfinale auf Masters-1000er-Ebene. Der Weltranglisten-24. war zuvor noch nie über das Achtelfinale in dieser Turnierserie hinausgekommen.

Die Niederlage ist das nächste Kapitel in der bislang durchwachsenen Saison des Briten. Auch bei den Australian Open im Januar war bereits im Achtelfinale gegen den Hamburger Mischa Zverev für ihn Endstation.

Das ATP-Turnier in Monte Carlo im Überblick