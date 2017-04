Bekommt Zverev sein Geburtstagsgeschenk?

Montag, 17.04.2017

Alexander Zverev hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo mühelos die zweite Runde erreicht. Drei Tage vor seinem 20. Geburtstag am Donnerstag gewann der an Nummer 14 gesetzte Hamburger sein Auftaktmatch gegen den Italiener Andreas Seppi mit 6:1, 6:2. Nach 78 Minuten verwandelte Zverev seinen zweiten Matchball, seinen nächsten Gegner ermitteln der Spanier Feliciano Lopez und der Russe Daniil Medvedev.

"Das wäre ein sehr schönes Geschenk"

"Ich habe zwei anstrengende Wochen hinter mir, aber jetzt fühle ich mich sehr wohl auf diesem Belag", sagte Zverev anschließend bei Sky: "Hoffentlich geht es so gut für mich weiter." An seinem Wohnort Monte Carlo sei es für ihn besonders angenehm: "Es ist immer schön, im eigenen Bett zu schlafen und im eigenen Wohnzimmer zu chillen."

Als Geburtstagsgeschenk wünscht sich Zverev am Donnerstag ein Match und einen Sieg gegen den Spanier Rafael Nadal, neunmaliger Sieger in Monte Carlo. "Es könnte gegen Rafa gehen, und es wäre natürlich etwas sehr Spezielles, gegen ihn auf seinem Lieblingsbelag zu spielen und zu gewinnen", sagte Zverev: "Das wäre ein sehr schönes Geschenk."

