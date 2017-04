Rätselraten um Wawrinka

Donnerstag, 13.04.2017

Vor zwei Tagen meldeten diverse Schweizer Medien, dass Stan Wawrinka beim ATP-World-Tour-250-Turnier in Genf (20. bis 27. Mai) an den Start gehen wird - als einer von zehn Top-50-Spielern. Doch tritt der 32-Jährige zu seinem Heimturnier, das er im letzten Jahr gewinnen konnte, überhaupt an? Wawrinka wird auf der Turnierseite neben John Isner als verpflichteter Spieler geführt, doch der Titelverteidiger findet sich nicht in der Entry List für das Turnier.

Lässt Wawrinka nun sein Heimturnier sausen, um sich für die French Open auszuruhen, oder er hat er schlichtweg vergessen, für das Sandplatzevent zu melden? Sollte der Weltranglisten-Dritte spielen wollen, wäre ihm eine der drei Wildcards sicherlich gewiss.

