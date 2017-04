Federer/Gates wollen nach Wimbledon

Sonntag, 30.04.2017

Spiel, Satz und Sieg Federer/Gates! Haben wir in Seattle die neuen Geheimfavoriten auf den Doppeltitel in Wimbledon gesehen? Als der Moderator nach dem Showmatch wissen wollte, ob es an der Londoner Church Road ein Comeback des Duos gebe, antwortete der "Maestro" mit einem Grinsen: "Ich hätte nichts dagegen. Es gibt zwar Regeln, aber vielleicht könnte man da eine Ausnahme machen."

6:4 siegte das Prominenten-Doppel Federer/Gates gegen John Isner und Mike McCready, Lead-Gitarrist der Rockband Pearl Jam. Eigentlich völlig egal. Schließlich stand bei diesem Benefiz-Spiel nicht das Ergebnis im Vordergrund, sondern der gute Zweck. Neben zwei Millionen Dollar für Federers Stiftung gab es für den 18-fachen Grand-Slam-Sieger auch noch ein Sonderlob von Bill Gates: "Roger ist ein Gentleman. Er hat mir die meisten Bälle überlassen."

Nachdem die Komplimente ausgetauscht waren, wurde dem frenetischen Publikum in der KeyArena noch ein Aufschlaggewitter zum Nachtisch kredenzt. Im ersten "Match for Africa" auf amerikanischem Boden siegte Federer gegen Isner mit 6:4, 7:6. Dass der 35-Jährige sichtlich Spaß am Seattle-Ausflug hatte, zeigt sein Freudensprung vor der berühmten "Space Needle".

