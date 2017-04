Show für Afrika: Federer mit SABR & Tweener

Dienstag, 11.04.2017

Roger Federer hat die dritte Auflage des "Match for Africa" gewonnen - 6:3, 7:6 (6) hieß es am Ende gegen Andy Murray, und das Ergebnis konnte, wie an solchen Abenden üblich, nicht egaler sein.

Federer und Murray machten hierbei durchaus ernst - man hatte Mansour Bahrami und Henri Leconte ja zur Sicherheit daheim gelassen -, ließen aber dennoch den Spaß nicht missen und sorgten für starke Szenen!

Speziell Federer griff wieder tief in die Trickkiste und zog gleich in einem Ballwechsel den SABR und den Tweener raus.

Zum Ende des Matches nahm Murray den Balljungen-Joker, der den Matchball für Federer abwehren sollte und - ganz der Profi - zumindest vorm Aufschlag für einen großen Lacher sorgte.

Federer hatte ein Einsehen und ließ Murray den Punkt wiederholen und machte kurz später den Sieg mit einem Service-Winner persönlich dingfest.