Djokovic: Beim Zweiten der Erste

Freitag, 21.04.2017

Man kennt ihn ja, diesen Typen. Der sein erstes Service mit gefühlten 500 Stundenkilometern auf die Gegenseite zimmert, in neun von zehn Fällen direkt den Zaun trifft, aber sich im Glanze dieses einen Aufschlags sonnt, der unter "Ahs" und "Ohs" seitens der Clubterrasse tatsächlich das Feld getroffen hat. Dass in den restlichen neun Fällen ein besserer Einwurf, gerne noch mit Bratpfannengriff, herhalten muss, mit dem der Gegner tun und machen kann, was er will? Interessiert ihn kaum.

Im Profibereich sieht die Lage logischerweise anders aus. Der zweite Aufschlag ist so wichtig wie kaum ein anderer Schlag, speziell Andy Murray verdankte nach seiner Rücken-OP im Jahr 2013 die Probleme beim Comeback einem nicht Top-4-gemäßen zweiten Service. Der Weltranglistenerste hat diese mittlerweile ausgemerzt, der beste Aufschläger, wenn das zweite Service herhalten muss, heißt dennoch: Novak Djokovic.

Novak Djokovic: Perfekt beim zweiten Aufschlag

Die gewonnenen Punkte bei zweitem Aufschlag sind Gold wert - das bestätigte nun auch eine Auswertung der ATP. Sechs der ersten zehn Spieler der Welt rangierten im Jahr 2016 und Januar 2017 unter den besten zehn Spielern, wenn diese über den zweiten Aufschlag gehen musste. Ganz vorne hierbei: Novak Djokovic und Roger Federer mit einer Quote von 56,4 Prozent gewonnenen Punkten.

Auch beim zweiten Aufschlag des Gegners liegt der "Djoker" in Front: Zu 58,5 Prozent machte er den Punkt, wenn sein Kontrahent über den zweiten Aufschlag gehen musste, ihm gelangen somit mehr Punkte beim zweiten Aufschlag des Gegners als beim eigenen. Auch bei Punktgewinne auf den ersten Aufschlag war Djokovic vorne dabei: Hier machte er zu 34,7 Prozent den Punkt, nur Rafael Nadal mit 35,5 Prozent war besser.

Falls ihr eurem Kollegen mit dem Hammer-Aufschlag in den Zaun also etwas Gutes tun wollt - schickt ihm dieses Video!