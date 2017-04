Kids Club: Stan Wawrinka

Samstag, 15.04.2017

Ob Stan Wawrinka sich einst hat träumen lassen, dass ihm nur noch ein Grand-Slam-Turnier zum Career-Grand-Slam fehlen wird? Dass er überhaupt drei Majors gewinnen würde und - wäre da nicht ein gewisser Roger Federer - womöglich der beste Herr der Schweizer Tennis-Geschichte? Dass man ihn als "Stan the Man" betiteln und er sich gar zum "Stanimal" aufschwingen würde? Dass es Horden an Fans geben würde, die Rückhand-Best-of-Videos erstellen - und noch viele mehr, die beim Ansehen derer fast in Ohnmacht fliegen?

Wohl kaum. Denn auch der junge Stan hat mal klein angefangen, und selbst als Jugendlicher war er noch ein äußerst zahmes Stanimälchen. Welche Träume er hatte - und wie die Rückhand damals schon aussah? Hier im Video!

Stan Wawrinka im Steckbrief