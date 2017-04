Kommt der Djoker in die Wolverine-Klauen?

Freitag, 14.04.2017

Hugh Jackman: Tennis anyone?

Das könnte spannend werden: Der australische Schauspieler Hugh Jackman fordert keinen Geringeren als Novak Djokovic für ein Duell auf dem Tennisplatz! Jackman feierte mit seiner Frau Deborra-Lee Furness seinen 21. Hochzeitstag mit einem Tennismatch, aber die war ihm wohl nicht Gegnerin genug. Und so twitterte Jackman: "Jemand Lust auf Tennis? Und mit jemand meine ich dich, Novak Djokovic!

Djokovic ließ sich nicht zweimal bitten, setzte allerdings die Bedingungen, schließlich steckt er mitten in den Vorbereitungen auf das am Sonntag beginnende Turnier von Monte Carlo. "Bist du bereit, für ein oder zwei Spiele nach Monaco zu fliegen? Aber deine Klingen kannst du auf dem Court nicht nutzen... oder doch?", antwortete Djokovic - eine Anspielung auf Jackmans Paraderolle als Wolverine in den "X-Men"-Verfilmungen.

Sollte Jackman tatsächlich als Wolverine auftauchen, hätte Djokovic wohl manches Problem, schließlich ist Wolverine alterslos und verfügt über verfeinerte Sinne, Ausdauer und Agilität mit übermenschlicher Stärke und Reflexen. Eigentlich wie gemacht für einen Tennisspieler, sollte er es irgendwie hinbekommen, ein Racket in den Klauen zu halten...

Novak Djokovic im Steckbrief