Thiem vs Goffin: Ein Fall für zwei

Samstag, 15.04.2017

Sie gelten als zwei der nettesten Typen auf der Tour, sie sind zwei begnadete Techniker - und zwei, die sich richtig gut verstehen. Und das, obwohl Dominic Thiem und David Goffin schon den ein oder anderen harten Kampf auf dem Court ausgefochten haben. Die Matches der beiden sind meist hart umkämpft, zuletzt bei den Australian Open diesen Jahres, wo Goffin in vier Durchgängen die Oberhand behalten und den direkten Vergleich auf fünf zu drei gestellt hat.

Dominic Thiem und David Goffin verbindet aber nur auf dem Platz eine Ich-will-besser-sein-als-du-Mentalität, so scheint es, denn wenn es darum geht, Aufkunft zu geben, wer was besser kann... nun, da üben sich beide in freundlicher Zurückhaltung, wie sie in einem Video der ATP bewiesen haben.

