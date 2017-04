"Rafa" macht spanisches Finale perfekt

Samstag, 22.04.2017

Rafael Nadal marschiert in Monte Carlo

Rafael Nadal hat in Monte Carlo den Lauf von David Goffin beendet und sich nach einem nur zu Beginn leicht gefährdeten 6:3 und die Chance auf seinen zehnten Titel beim dritten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres erspielt. Im Endspiel trifft Nadal am Sonntag auf seinen Landsmann Albert Ramos-Vinolas, der sich im ersten Halbfinale gegen Lucas Pouille in drei Sätzen durchgesetzt hatte.

Goffin war mit der Empfehlung eines Erfolges über Novak Djokovic in die Vorschlussrunde gekommen, die Anstrengungen der letzten Tage - auch jene aus dem Achtelfinale gegen Dominic Thiem - ermöglichten Nadal ab Mitte des ersten Satzes indes leichtes Spiel. Damit kann der Mallorquiner seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen, damals hatte er gegen Gael Monfils gewonnen.

Das ATP-Turnier in Monte Carlo im Überblick