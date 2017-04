Die Zeichen stehen (wieder) auf Spanien

Samstag, 22.04.2017

Die Chancen, dass es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo auch 2017 einen spanischen Champion geben wird, stehen gut: Albert Ramos-Vinolas besiegte im ersten Halbfinale der traditionsreichen Veranstaltung Lokalmatador Lucas Pouille nach 2:15 Stunden mit 6:3, 5:7, 6:1 und feierte damit seinen größten Karriere-Erfolg. Im Endspiel geht es nun entweder gegen Rafael Nadal oder David Goffin.

Der in Barcelona geborene Linkshänder übernahm von Anfang an die Initiative, spielte nunmehr schon das dritte Match hintereinander auf höchstem Niveau: im Achtelfinale gegen Andy Murray, am Freitag in der Runde der letzten Acht gegen Marin Cilic und nun gegen Lucas Pouille, allesamt Spieler, die in der Weltrangliste vor dem an Position 24 gereihten Spanier zu finden sind.

Pouille zeigte vor allem gegen Ende des zweiten Satzes seinen beinahe schon legendären Kampfgeist, schaffte den Ausgleich. In der Entscheidung ließ Ramos-Vinolas aber keine Zweifel aufkommen, wer am Sonntag um den Titel spielen wird. Es wäre der zweite des 29-Jährgen, der im vergangenen Jahr in Bastad seine Premiere als Champion gefeiert hatte.

