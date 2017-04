Premiere auf "Pista Rafa Nadal"

Freitag, 28.04.2017

Später als geplant und dann doch erfolgreich hat sich Dominic Thiem am Donnerstag in Barcelona einen Platz im Viertelfinale gespielt. Und dort eigentlich Pablo Carreno Busta erwartet, jenen Mann, den er heuer im Finale des ATP-World-Tour-500-Turniers von Rio de Janeiro besiegt hatte. Tatsächlich stellt sich nun aber Yuchi Sugita in den Weg des Lichtenwörthers, ein Mann, der nur durch die späte Absage seines Landsmannes Kei Nishikori ins Hauptfeld gerutscht war:

Und Sugita hat das Optimum aus dieser Möglichkeit herausgeholt, Tommy Robredo zum Auftakt glatt, Richard Gasquet in der Runde danach in einem Foto-Finish und im Achtelfinale eben jenen Pablo Carreno Busta deutlich mit 6:3 und 6:3 besiegt. Was 2017 in dieser Deutlichkeit nicht vielen Profis auf der ATP-Tour gelungen ist.

Erfolgreich bei Challengern

Sugita spielt in Barcelona weit über seinen Möglichkeiten, die Weltrangliste weist den 28-Jährigen als Nummer 91 aus. Seine Bilanz auf der ATP-Tour ist 2017 perfekt: Die Matches in der katalanischen Hauptstadt waren die ersten überhaupt auf der allerhöchsten Ebene. Sugita ist eigentlich Stammgast auf der Challenger-Tour, zwei Veranstaltungen hat er eben dort in der laufenden Kampagne schon gewonnen, zuletzt im chinesischen Shenzen.

Die Bilanz gegen Dominic Thiem ist unbefleckt, das Duell am Freitag wird eine Premiere für beide Spieler. Thiems Auftritt gegen Daniel Evans auf dem tiefen Geläuf von "Pista 1" hatte vor allem gegen Ende hohen spielerischen Wert. Der an Position vier gesetzte Österreicher zeigte dabei in wichtigen Phasen eine beinahe makellose Schlagauswahl, hielt Evans mit langen Rückhand-Bällen an der Grundlinie fest, punktete immer wieder mit der Vorhand.

Revanche für Murray?

Zur Disposition steht im Übrigen ein Treffen mit Andy Murray - so der Weltranglisten-Erste seinen spontanen Trip nach Barcelona weiterhin erfolgreich gestaltet. Murrays Aufgabe in der Runde der letzten Acht entbehrt nicht einer gewissen Brisanz, der Schotte trifft auf Albert Ramos-Vinolas. Dem war er vor etwas mehr als einer Woche in Monte Carlo trotz einer 4:0-Führung im dritten Satz noch unterlegen.

Das ATP-Turnier in Barcelona im Überblick