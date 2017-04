Erst Training mit Djokovic, dann Dopingsperre

Freitag, 14.04.2017

Nächster Dopingfall im Tennis: Der 17-jährige Arsan Arashov wurde wegen eines Vorstoßes gegen die Anti-Doping-Regelung rückwirkend für zwei Jahre gesperrt, bis zum 29. September 2018. Der Kasache wurde am 30. September 2016 provisorisch gesperrt, nachdem er am 9. Juli 2016 beim ITF-Turnier in Gandia eine Urinprobe abgab, in der im Labor Meldonium gefunden wurde. Meldonium ist seit 2016 auf der Dopingliste.

Am 10. Februar fand eine Anhörung vor einem unabhängigen Tribunal statt, das Arashov schließlich schuldig sprach. Der 17-Jährige, der sowohl bei den Herren als auch bei den Junioren bislang keine nennenswerten Erfolge erzielen konnte, war kurz vor Bekanntgabe der Entscheidung in Monte Carlo, wo er sogar mit Novak Djokovic trainierte und auch mit Andy Murray für ein Foto posierte.

Novak Djokovic, Arsan Arashov © Screenshot

Andy Murray, Arsan Arashov © Screenshot

