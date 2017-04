Montanes gibt Rücktritt bekannt

Montag, 24.04.2017

Albert Montanes hängt den Schläger in seiner Wahlheimat an den Nagel

Nach 18 Jahren auf der Tour geht die Karriere von Albert Montanes zu Ende. Der 36-jährige Spanier, der bereits zum 16. Mal in der katalanischen Metropole am Start ist, trifft am heutigen Montag auf Landsmann Guillermo Garcia-Lopez - womöglich sein letztes Match als Tennisprofi. Der in Barcelona lebende Weltranglisten-312. wurde von den Turnierveranstaltern mit einer Wildcard ausgestattet.

"Dies wird meine letzte Trofeo Conde de Godo sein. Ich war viele Jahre auf der Tour unterwegs und habe alles gegeben, was ich geben konnte. Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt für mich", sagte Montanes der Nachrichtenagentur EFE. Der Sandplatzspezialist, der jeden seiner sechs ATP-Titel auf der roten Asche gewann, stand zudem zweimal im Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers (US Open 2010, French Open 2011).

Vielleicht ist euch Albert Montanes auch noch wegen diesem amüsanten Interview in Erinnerung? Bei den Heineken Open 2010 in Auckland hatte der Iberer leichte Schwierigkeiten mit der englischen Sprache - seht selbst.

Das ATP-Turnier in Barcelona im Überblick