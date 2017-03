Kohlschreiber sagt Zverev "tolle Zukunft" voraus

Donnerstag, 30.03.2017

Zverev habe ein "Top-Umfeld" und liebe Tennis. "Seine Entwicklung ist toll", sagte Kohlschreiber auf einer Veranstaltung des Fernsehsenders Sky in München. Alexander Zverev hat in Miami zum ersten Mal das Viertelfinale eines ATP-Masters erreicht und trifft dort in der Nacht zum Freitag (1:00 Uhr MESZ) auf den Australier Nick Kyrgios. In der Weltrangliste belegt der Teenager als bester deutscher Profi Platz 20, "Kohli" folgt als nationale Nummer zwei auf Position 31.

Kohlschreiber glaubt, dass Alexander Zverev den Hype gut wegstecken wird. "Er ist ein netter Junge und bleibt am Boden. Was gar nicht so einfach ist, wenn einem die Leute immer sagen, wie toll man ist. Er macht das aber hervorragend", sagte Kohlschreiber, der bei sich selbst "noch ein paar Jährchen" sieht: "Ich habe noch viel Bock, mein Ziel sind die Top 20, zudem will ich noch einige Highlights setzen."

