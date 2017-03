"Djoker" überraschend raus

Freitag, 03.03.2017

Novak Djokovic verpasst in Acapulco das Halbfinale

Für den früheren Schützling von Boris Becker war das Turnier in Mexiko die Rückkehr auf die Tour nach dem bitteren Zweitrunden-Aus bei den Australian Open im Januar.

Der acht Jahre jüngere Kyrgios machte dem 29-jährigen Djokovic in ihrem ersten Duell überhaupt mit seinem starken Aufschlag (25 Asse) das Leben schwer. Nach 1:48 Stunden verwandelte der Weltranglisten-17. aus Down Under seinen ersten Matchball und trifft nun auf den US-Amerikaner Sam Querrey, der Vorjahresieger Dominic Thiem aus dem Turnier beförderte.

Damit baut das australische Enfant Terrible eine interessante Statistik aus: der 21-Jährige hat neben dem Sieg gegen Djokovic seine erste Begegnung sowohl gegen Roger Federer als auch gegen Rafael Nadal gewonnen.

Der 30-jährige Spanier setzte sich seinerseits gegen den Japaner Yoshihito Nishioka mit 7:6(2), 6:3 durch. Im Halbfinale bekommt es der an Position zwei gesetzte Nadal mit Marin Cilic (Kroatien/3) zu tun.

