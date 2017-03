Verletzter Djokovic sagt Miami-Start ab

Sonntag, 19.03.2017

Novak Djokovic muss in Miami passen

Um was für eine Verletzung es sich handelt, gab der Weltranglistenzweite nicht preis.

Bei der mit 7,913 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Miami, dem zweiten Teil des Sunshine Doubles nach der Konkurrenz in Indian Wells, werden damit die beiden Topspieler des Rankings nicht am Start sein. Branchenführer Andy Murray (Großbritannien) musste wegen einer Ellbogenverletzung verzichten.

Für Djokovic endete das Sunshine Double somit mit einer weiteren Enttäuschung. Im kalifornischen Indian Wells war der ehemalige Schützling von Boris Becker im Achtelfinale am Australier Nick Kyrgios gescheitert. Von 2014 bis 2016 hatte der "Djoker" jeweils beide Masters-Turniere für sich entschieden.

