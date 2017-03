Kyrgios-Aufgabe: Federer im Halbfinale

Freitag, 17.03.2017

Nick Kyrgios muss in Indian Wells rausziehen

Australian-Open-Sieger Roger Federer steht kampflos im Halbfinale des ATP-Masters-Turniers von Indian Wells. Der Schweizer profitierte von der Aufgabe des Australiers Nick Kyrgios (Nr. 19) vor dem Match. "Leider bin ich nicht in der Lage, heute zu spielen, weil ich krank bin. Im Moment hoffen wir, dass es eine Lebensmittelvergiftung und nicht mehr ist", schrieb der Weltranglisten-16. in einem Statement auf Twitter.

"Um gegen ein Champion wie Roger eine Chance zu haben, muss ich fit sein", hieß es weiter. Federer trifft im Halbfinale auf den Sieger des Duells zwischen Kei Nishikori (Japan/Nr. 4) und Jack Sock (USA/Nr. 17), das um 22:00 Uhr MEZ (live mitverfolgen in unserem Live-Ticker) angesetzt ist. In der bisher einzigen Begegnung mit dem Schweizer hatte Kyrgios in Madrid auf Sand knapp die Oberhand behalten.

Nick Kyrgios hatte im Achtelfinale Novak Djokovic ausgeschaltet, der zweite Sieg innerhalb weniger Tage, nachdem er gegen den Weltranglisten-Zweiten schon in Acapulco triumphiert hatte. Kyrgios konnte dabei vor allem als Aufschläger überzeugen, ließ keinen einzigen Breakball des Serben zu. In der Runde zuvor war er auch für den deutschen Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) eine Nummer zu groß.

