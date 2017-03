Murrays Stiefmutter: "Hose runter, herzeigen"

Mittwoch, 01.03.2017

Derzeit in Dubai sprach Murray über das verlorene Match gegen Zverev. "Ich hatte etwas wie eine Entzündung von meinem Po bis zu meinem Bauch. Es war nichts schlimmes. Normalerweise kratzt man ein bisschen und fühlt sich besser. Aber diesmal war es wirklich, wirklich schmerzhaft."

Diagnostiziert wurde Murray im ersten Schritt aber nicht von einem Arzt. Zu Besuch bei seiner Schwiegermutter erklärte er während dem Abendessen seine Schmerzen. "Sie sagte: 'Runter mit der Hose und zeig es mir, vielleicht ist es Gürtelrose' und ich meinte nur: 'Okay'", verriet der Brite.

Am nächsten Tag besuchte er schließlich einen Arzt, der die Diagnose der Stiefmutter bestätigte. Leonore Sears ist somit nicht unschuldig am Comeback des 29-Jährigen in Dubai. Fünf Wochen Pause brauchte er, um sich auf das Turnier vorzubereiten. Dort gewann er sein Auftaktmatch gegen Malek Jaziri mit 6:4, 6:1.

