Prüfungsbericht belastet Ex-WTV-Präsident

Donnerstag, 23.03.2017

Im vergangenen Herbst waren erstmals Vorwürfe gegen den damaligen Präsidenten des WTV, Dr. Franz Sterba, öffentlich geworden. Im Mittelpunkt stand dabei die Anschaffung, Nutzung und Wartung zweier PKWs, die vom WTV geleast worden waren. Sterba war im Januar 2017 von seinem Amt zurückgetreten, interimistisch führt derzeit der ehemalige Präsident des Österreichischen Tennisverbandes (ÖTV), Prof. Ernst Wolner, die Geschäfte in Wien.

"Ich kenne die Rohergebnisse bereits seit Dezember", wird Wolner auf news.at zitiert. Sterba hätte die Möglichkeiten zur Stellungnahme erhalten und wahrgenommen, die Ergebnisse des Prüfungsberichtes hält er, Wolner, aber für dramatisch. Dennoch: "Bis zum Abschluss des Strafverfahrens hat für Franz Sterba die Unschuldsvermutung zu gelten."

Sterba kontert

Sterba selbst hat sich gegenüber news.at am gestrigen Mittwoch folgendermaßen geäußert: "Ich habe den Bericht selbst erst vor kurzem erhalten, und kann daher noch nichts konkret sagen. Eines allerdings schon: Dass die darin enthaltenen Zahlen zum Teil auf nicht erklärten, völlig aus der Luft gegriffenen Annahmen der BDO beruhen. Der von der BDO aufgrund von Mängeln in der Buchhaltung festgestellte Fehlbetrag wird selbstverständlich von mir ersetzt, und in den nächsten Tagen an den WTV überwiesen."

Auch von Seiten des ÖTV liegt eine Stellungnahme vor: "Wenn die Vorwürfe so stimmen, dann gibt es nichts zu beschönigen, auch wenn ich Franz Sterba in seiner ehrenamtlichen Funktion beim ÖTV als engagierten Funktionär kennengelernt habe. Es ist aber auch wichtig, diese möglichen Unregelmäßigkeiten ins rechte Licht zu rücken", erklärte der aktuelle Verbands-Präsident Robert Groß.