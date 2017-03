"Sunshine Double": Der exklusive Club

Mittwoch, 22.03.2017

Mit 35 ½ Jahren ist Roger Federer der älteste Sieger eines ATP-Masters-1000-Turniers. Der Titelgewinn in Indian Wells war sein 25. in dieser Turnierserie. Der 35-jährige Schweizer bekommt nun die Chance, nachzulegen und zum dritten Mal in seiner Karriere das "Sunshine Double" zu gewinnen, der Triumph in Indian Wells und Miami im gleichen Jahr.

Der März gehört seit 1989 im Tenniskalender den USA mit den Hartplatzevents in der kalifornischen Wüste und in Florida. Die beiden Turniere bilden dabei Kontraste. Vom beschaulichen Indian Wells, wo es warm und trocken ist, geht es ins turbulente Miami, wo es schwülwarm ist und das Wetter generell nicht so leicht vorherzusehen ist wie in Kalifornien. Novak Djokovic hat diesen Spagat zwischen den beiden Turnieren in den letzten drei Jahren bestens gemeistert. Von 2014 bis 2016 holte er sich das "Sunshine Double", genauso wie schon 2011.

Sieben bei den Herren, drei bei den Damen

Der "Djoker" ist also der klare König im Monat März. Federer konnte 2005 und 2006 jeweils in Indian Wells und im Anschluss auch in Miami triumphieren. Das Event auf der Halbinsel Key Biscayne gehört jedoch nicht zu den Lieblingsturnieren des Schweizers. Seit seinem letzten Miami-Titel gab es viele überraschende und bittere Pleiten. Zwei seiner drei Karriere-Niederlagen gegen Andy Roddick kassierte er in Miami.

Insgesamt sieben Spieler schafften bislang das "Sunshine Double". Neben Djokovic und Federer sind es Jim Courier (1991), Michael Chang (1992), Pete Sampras (1994), Marcelo Rios (1998) und Andre Agassi (2001). Bei den Damen ist der Club noch etwas exklusiver. Nur Steffi Graf (1994 und 1996), Kim Clijsters (2005) und Victoria Azarenka (2016) vollbrachten diese Leistung.

Das ATP-Turnier in Miami im Überblick