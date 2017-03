"The Streak" – Steve Johnson, der College-Held

Freitag, 31.03.2017

Über die größte Serie im Profitennis lässt sich diskutieren: Sind es die 125 Sandplatzsiege in Folge von Chris Evert oder die 81 von Rafael Nadal, sind es die 74 Matchsiege in Folge von Martina Navratilova oder die 24 Finaltriumphe in Serie von Roger Federer? Wenn man auf das College-Tennis in den USA blickt, ist die Sache eindeutig. Steve Johnson gewann in seinen beiden letzten Jahren an der University of Southern California 72 Matches in Folge. Zum Vergleich: In seinem ersten College-Jahr hatte der US-Amerikaner eine Bilanz von 35:13.

Eine Serie, die nun im Kurzfilm "The Streak" gewürdigt wurde. Im neunminütigen Streifen von FloSports blicken Johnson und sein College-Trainer Peter Smith auf diese unglaubliche Siegesserie zurück. Johnson, derzeit die Nummer 28 im ATP-Ranking, ist nicht der einzige Spieler, der nach dem College als Tennisprofi durchstartete. Auch John Isner, Kevin Anderson und Benjamin Becker schafften den Sprung vom US-College zu Titelträgern auf der ATP-Tour.

