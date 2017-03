Ryan Harrison macht den Baghdatis

Samstag, 11.03.2017

Tennisfans erinnern sich sicher an den epischen Ausraster von Marcos Baghdatis, der bei den Australian Open 2012 innerhalb von wenigen Sekunden vier Schläger zerstörte. Ryan Harrison stand dem beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells in nichts nach und zertrümmerte innerhalb kurzer Zeit alle seine Spielgeräte, nämlich fünf.

Aufgeben musste der 24-jährige US-Amerikaner allerdings nicht, weil das Match gegen Damir Dzumhur bereits verloren war. Der erste Schläger ging kurz vor dem Matchball zu Bruch, der zweite direkt im Anschluss nach dem Matchball. Es folgten schließlich die restlichen Schläger.

Hier ist der Ausraster im Video, in kurzer und langer Version.

