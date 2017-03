Matchbälle abgewehrt: Federer ringt Berdych nieder

Freitag, 31.03.2017

Roger Federer bleibt in der Siegesspur und hat ein kurioses Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami gegen Tomas Berdych nach Abwehr von zwei Matchbällen gewonnen. Der 35-jährige Schweizer besiegte den vier Jahre jüngeren Tschechen mit 6:2, 3:6, 7:6 (6). Berdych hatte im Tiebreak bei 6:4-Führung zwei Matchbälle, doch schlussendlich war Federer der glücklichere Spieler, der zum 17. Mal in seiner Karriere eine Partie nach Matchballabwehr gewann - bei 17 Niederlagen nach Matchball.

Zunächst sah alles nach einem gemütlichen Nachmittag im Crandon Park in Miami für den 18-maligen Grand-Slam-Sieger aus. Federer gewann den ersten Satz im Schnelldurchgang mit 6:2 und packte beim zweiten Break einen Monster-Stopp aus. Doch Berdych fügte sich nicht, wie so oft bei den letzten Partien gegen die "Big Four, in die Niederlage und schnappte sich dank eines Breaks zum 5:3 den zweiten Satz - nach 17 Satzverlusten in Folge gegen Federer.

Im entscheidenden Durchgang war der Schweizer über weite Strecken der bestimmende Spieler. Nachdem er das Break zum 3:1 verpasste, schlug er kurz darauf zu und ging mit 5:2 in Führung. Doch das sollte es noch nicht gewesen sein. Berdych breakte Federer zu null zum 3:5, sah sich dann bei seinem eigenen Aufschlag einem Matchball gegenüber. Mit einem riskanten zweiten Aufschlag wehrte der Tscheche den Matchball ab und glich danach zum 5:5 aus. Es ging schließlich in den Tiebreak, wo es hin und herging. Zunächst war Berdych mit dem Minibreak vorne, dann Federer und schließlich wieder Berdych, der bei 6:4 alle Trümpfe in der Hand hatte. Doch der Tscheche konnte den Sack nicht zumachen und verlor schließlich den Tiebreak, als er bei 6:7 einen Doppelfehler servierte.

"Ich hatte definitiv Glück am Ende. Es war ein tolles Match zum Schluss, aber einer musste gewinnen. Dass es ein paar Doppelfehler gab, lag an euch, nicht dass wir kein Tennis spielen können. Ihr habt uns nervös gemacht zum Schluss", sagte Federer, der zum siebten Mal in Folge gegen Berdych siegte. Kuriosum am Rande: Der Schweizer hatte zweimal gegen Berdych nach Matchball noch verloren, in Dubai 2013 und in Miami 2010 (im Tiebreak des dritten Satzes). Diesem Schicksal entging der Schweizer diesmal und trifft nun im Spiel um den Einzug ins Endspiel entweder auf Nick Kyrgios oder auf Alexander Zverev. Für Federer ist es das erste Halbfinale in Miami seit 2011. Zweimal konnte er das Turnier gewinnen, 2005 und 2006.

