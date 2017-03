Des „Maestros“ witzige Spritztour

Donnerstag, 16.03.2017

Roger Federer war in Indian Wells in einem Golfwagen unterwegs

6:2, 6:3 in nur 68 Minuten - Roger Federer zeigte im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events in Indian Wells gegen Rafael Nadal seine absolute Topform. Vielleicht legte der "Maestro" den Grundstein für dieses Spitzenergebnis allerdings schon am Dienstag nach seiner Drittrundenbegegnung mit Steve Johnson, das der Schweizer mit 7:6 (3), 7:6 (4) für sich entscheiden konnte.

Federer sparte nämlich Kraft und Zeit, indem er die langwierigen Wege innerhalb des riesigen Tennisareals in der kalifornischen Wüste mit einem Golfwagen zurücklegte. Und dieser "Arbeitsweg am Nachmittag", wie er ihn in seinem Tweet nannte, scheint ausgesprochen amüsant ausgefallen zu sein. King Roger hatte sichtlich Spaß die Höchstgeschwindigkeit des praktikablen Gefährts auszuloten - und das alles glücklicherweise ohne Unfall.

Übrigens verzichtete Federer auch nach dem Spitzenduell mit Rafael Nadal nicht auf eine Spritztour bei Sonnenuntergang. Ein gutes Omen für das Viertelfinale gegen Nick Kyrgios?

Roger Federer im Steckbrief