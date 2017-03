Federer sensationell ausgeschieden

Mittwoch, 01.03.2017

Roger Federer ist beim ATP-World-Tour-500-Turnier in Dubai sensationell ausgeschieden. Der Rekordsieger beim Hartplatzturnier im Wüstenemirat verlor gegen den russischen Qualifikanten Evgeny Donskoy, Nummer 116 im ATP-Ranking, mit 6:3, 6:7 (7), 6:7 (5) und vergab dabei drei Matchbälle. Federer hatte im Tiebreak des zweiten Satzes eine 5:2-Führung und zwei Matchbälle bei eigenem Aufschlag.

Und auch im dritten Durchgang sah es zunächst alles nach einem Sieg des Schweizers aus, der das Break zum 4:2 schaffte, mit 5:2 in Führung ging. Doch dann bekam Federer das große Zittern, kassierte zwei Breaks in Folge. Aber auch Donskoy erwies sich nicht als nervenstark und gab beim Aufschlag zum Matchgewinn sein Service zu null ab. Im Tiebreak hatte der Schweizer erneut alle Trümpfe in der Hand, führte mit 5:1 und zwei Minibreaks. Aber auch das sollte nicht reichen. Donskoy machte sechs Punkte in Folge und die Sensation perfekt.

