"Rafa" nimmt Kurs auf ersten Miami-Titel

Dienstag, 28.03.2017

Rafael Nadal hat beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami das Viertelfinale erreicht. Der 30-jährige Spanier bezwang in seinem 1001. Match auf der ATP-Tour den 35-jährigen Franzosen Nicolas Mahut, der sein erstes Achtelfinale bei einem 1000er-Turnier spielte, mit 6:4, 7:6 (4). Nadal bekommt es im Viertelfinale mit dem US-Amerikaner Jack Sock zu tun, der beim klaren 6:2, 6:1 gegen Landsmann Jared Donaldson bereits seinen 18. Saisonsieg feierte. Nadal konnte das Hartplatzturnier im US-Bundesstaat Florida trotz vier Finalteilnahmen noch nicht gewinnen. In diesem Jahr stehen die Titelchancen nach dem Verzicht von Novak Djokovic und Andy Murray sowie wegen des Aus vieler gesetzter Spieler in der Hälfte des Spaniers sehr gut.

Das ATP-Turnier in Miami im Überblick