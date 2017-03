Willkommen im 400er Club, "Kohli"!

Sonntag, 12.03.2017

Diesmal musste die ATP ihre Glückwünsche nicht annullieren. In Dubai hatte die Spielergewerkschaft noch vorschnell zum 400. Matcherfolg Kohlschreibers gratuliert, obwohl der Deutsche das epische Viertelfinale gegen Andy Murray trotz sieben Matchbällen nicht gewinnen konnte.

Nun half Alexandr Dolgopolov unfreiwillig mit. Der Ukrainer hatte mit 7:6 (3), 1:1 in Front gelegen, musste aber in der zweiten Runde der BNP Paribas Open wegen einer Beinverletzung aufgeben. "Ich habe die meisten meiner vorherigen 399 Siege ohne Aufgabe des Gegners errungen", so Kohlschreiber, der die Situation gegenüber der ATP-Website als schwierig beschrieb: "Ich sah, dass er sich nicht optimal bewegte, wusste aber nicht, wie schlimm es war."

Nur Becker und Haas noch vor "Kohli"

Die Freude über seinen 400. Karriereerfolg war beim Wahl-Kitzbühler dennoch spürbar. "Es fühlt sich großartig an. Das heißt aber auch, dass ich schon ziemlich alt und lange auf der Tour bin", scherzte "Kohli", der nun auch die 500 voll machen will. Diese Marke konnten aus deutscher Sicht nur Boris Becker (713:214 Siege/Niederlagen) und Tommy Haas (563:326) durchbrechen. Kohlschreiber folgt an dritter Stelle (400:308) vor Michael Stich (385:176) und Nicolas Kiefer (366:274).

Der Schützling von Stefan Fehske gewann 2003 sein erstes ATP-Match in St. Pölten. 2012 besiegte er Rafael Nadal beim Rasenturnier in Halle/Westfalen. "Alle Siege waren etwas Besonderes. Mein erster Erfolg in München 2004 sticht dennoch raus, da ich vor meinem Heimpublikum, Familie und Freunden spielen durfte - das war speziell", sagte der Weltranglisten-31., der am Montag gegen den an Position drei gesetzten Schweizer Stan Wawrinka Sieg Nummer 401 realisieren will.

