Pablo Cuevas serviert von unten zum Titel

Dienstag, 07.03.2017

Die Siegesserie von Pablo Cuevas in Sao Paolo hält an

Tennishistoriker schauen gerne zurück auf das Achtelfinale bei den French Open 1989, wo ein von Krämpfen geplagter Michael Chang im fünften Satz Ivan Lendl mit einem Aufschlag von unten überraschte. Im Finale des ATP-World-Tour-250-Turniers in Sao Paulo gab es das gleiche Szenario - und das auch noch beim Matchball.

"Aufgehört nachzudenken und es getan"

Pablo Cuevas war so verunsichert, dass er beim Matchball (5:4, 40:30) den zweiten Aufschlag von unten servierte und tatsächlich den Punkt und den Titel gewann. "Ich habe viele Doppelfehler gemacht (insgesamt waren es zwölf). Als ich mich auf den zweiten Aufschlag vorbereitete, war die Chance groß, dass ich einen Doppelfehler schlage. Daher habe ich über die Möglichkeit des Aufschlags von unten nachgedacht und dass es etwas ist, was ich wahrscheinlich nicht tun sollte. Aber ich sollte auch keinen weiteren Doppelfehler fabrizieren. Also habe ich aufgehört nachzudenken und es getan", kommentierte Cuevas.

Finalgegner Albert Ramos-Vinolas ließ sich zwar nicht aus der Reserve locken und blieb hinten, doch letztendlich machte der Spanier den Fehler im Ballwechsel. Für Cuevas war es der dritte Titelgewinn in Folge in Sao Paulo, alle seine sechs ATP-Turniersiege gab es auf Sand. Das Finale wurde wegen Regens am Sonntag Mitte des zweiten Satzes abgebrochen. Nach stundenlangem Warten ging es erst am Montagabend weiter, sodass das Stadion nur noch spärlich gefüllt war.

