Muss Djokovic auf Miami verzichten?

Samstag, 18.03.2017

In den vergangenen drei Jahren gewann Novak Djokovic das "Sunshine Double", der Turniersieg in Indian Wells und Miami. In diesem Jahr könnte der "Djoker" leer ausgehen. Denn nach dem Achtelfinal-Aus in Indian Wells steht sein Start in Miami auf der Kippe. Das berichtet die stets gut informierte Tennisjournalistin Carole Bouchard.

Djokovic soll nach Monte Carlo zurückgeflogen sein, um sich vom Arzt seines Vertrauens am rechten Ellbogen untersuchen zu lassen. Der Serbe kassierte in Indian Wells gegen Nick Kyrgios die zweite Niederlage im zweiten Duell und konnte sich dabei keinen Breakball erspielen.

Sollte Djokovic tatsächlich auf Miami verzichten müssen, fallen ihm 1000 Weltranglistenpunkte aus der Wertung. Der Rückstand auf Andy Murray würde weiter anwachsen. Der Schotte dürfte ohnehin die Nummer-eins-Position bis Wimbledon sicher haben, sofern es in den nächsten Monaten nicht überall frühe Niederlagen für ihn gibt. Djokovic müsste sein Auftaktmatch in Miami am Freitag oder Samstag bestreiten.

Das ATP-Ranking im Überblick