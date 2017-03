Kyrgios: Keiner ist kompletter als Djokovic

Mittwoch, 15.03.2017

Novak Djokovic und Nick Kyrgios stehen sich in Indian Wells erneut gegenüber

Wiedersehen macht Freude heißt es heute für Novak Djokovic und Nick Kyrgios. Nachdem sich die beiden vor zwei Wochen im Viertelfinale des ATP-World-Tour-500-Turniers in Acapulco zum ersten Mal duellierten, gibt es beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells den nächsten Schlagabtausch. Kyrgios hatte sich in Acapulco mit 7:6, 7:5 gegen Djokovic durchgesetzt und damit das Kunststück geschafft sowohl den Serben als auch Roger Federer und Rafael Nadal im ersten Duell zu besiegen.

Ob der 21-Jährige gegen Djokovic auch das zweite Aufeinandertreffen gewinnen kann? Heute ab 23 Uhr (bei uns im Liveticker!) gibt es die Antwort. In Indian Wells sprach der Australier über seinen Sieg gegen die langjährige Nummer eins. "Ich habe viel Selbstvertrauen durch diesen Sieg bekommen. Ich weiß, dass ich einen starken Aufschlagtag hatte. Ich denke, er ist der kompletteste Spieler, gegen den ich gespielt habe."

Das ATP-Turnier in Indian Wells im Überblick