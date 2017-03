"Shut the F*** up" - Kyrgios beleidigt Fans

Donnerstag, 02.03.2017

Wieder mal Ärger On Court: Nick Kyrgios

Kyrgios höchstpersönlich postete in der Nacht zum Donnerstag ein Video auf Twitter von dem Vorfall mit den Worten "Lol, Man up" - Einsicht sieht anders aus.

Der Australier fühlte sich während seines eigentlich ungefährdeten Zweisatzsieges gegen Dudi Sela offenbar gestört von einer Gruppe Fans. Kyrgios war sichtbar genervt. Vor einem seiner Aufschläge platzte dem Heißsporn dann der Kragen. "Shut the F*** up" - rief er in Richtung der Gruppe.

Der Ausraster im Twitter-Video

Der australische Sender 7 News Sydney berichtet, dass die Fans nun eine Entschuldigung von Kyrgios eingefordert hätten. Laut Angaben des Senders hätten sie sich bedroht gefühlt.

Auch sein israelischer Gegner Dudi Sela diskutierte mit Kyrgios noch auf dem Platz über den Zwischenfall. Ob der neuerliche Ausraster Konsequenzen nach sich zieht, ist noch nicht bekannt.

Kyrgios trifft in der nächsten Runde auf Novak Djokovic, der Juan Martin del Potro in drei Sätzen niederrang.

