Die Highlights aus der kalifornischen Wüste

Montag, 20.03.2017

Nick Kyrgios darf in keiner Hot-Shot-Liste fehlen - auch nicht in Indian Wells

In der kalifornischen Wüste wurde auch 2017 die ganz feine Klinge geführt. Tennisästhet Roger Federer triumphierte zum fünften Mal in Indian Wells und brillierte dabei mit Offensivtennis der Extraklasse. Eine überragende Kostprobe seines Ballgefühls bekamen die Zuschauer im Finale gegen Stan Wawrinka präsentiert, als der "Maestro" einen genialen Volleystopp von der T-Linie über das Netz zwirbelte.

Juan Martin del Potro schaffte es gleich zweimal in die Bestenliste: Im argentinischen Duell gegen Federico Delbonis per "Tweener"-Lob und bei seinem Drittrunden-Aus gegen Novak Djokovic, der sich am Netz als serbische Wand entpuppte. Auch Enfant terrible Nick Kyrgios war bis zu seiner Viertelfinal-Aufgabe in Spiellaune. Hier seht ihr die besten fünf Punktgewinne vom ersten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres im Video - viel Vergnügen!

