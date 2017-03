Das bestbesetzte Doppel-Turnier des Jahres

Donnerstag, 09.03.2017

Novak Djokovic und Rafael Nadal sind in Indian Wells auch im Doppel am Start

Das "fünfte Grand-Slam-Turnier" des Jahres macht seinem Namen alle Ehre. Nachdem im Einzel das wohl härteste Viertel der Geschichte zusammengelost wurde, geht es im Doppel ebenfalls knallhart zur Sache. Ein prominenteres Teilnehmerfeld wird es in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr geben. Aus den Einzel-Top-Ten fehlen lediglich Roger Federer, Kei Nishikori und der verletzte Milos Raonic.

All-Star-Draw mit deutsch-österreichischer Note

Sehenswerte Duelle dürfte es dennoch zuhauf geben. Gewinnen Novak Djokovic und Viktor Troicki ihr Erstrundenmatch gegen Rohan Bopanna/Pablo Cuevas, könnten sie im Achtelfinale auf die topgesetzten Titelverteidiger Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut treffen. Ebenfalls im ersten Viertel: Rafael Nadal/Bernard Tomic und David Goffin/Jo-Wilfried Tsonga.

Zudem hat das All-Star-Draw einen deutsch-österreichischen Erstrunden-Leckerbissen zu bieten. Philipp Kohlschreiber und Dominic Thiem fordern Alexander und Mischa Zverev. Die Sieger könnten im Viertelfinale auf Juan Martin del Potro und Leander Paes treffen. Weitere spannende Paarungen: Daniel Evans/Andy Murray, Grigor Dimitrov/Stan Wawrinka, Tomas Berdych/Philipp Petzschner, Nick Kyrgios/Nenad Zimonjic sowie die Bryan-Brüder.

Das steckt hinter dem Starauflauf

Die 32 gesetzten Spieler steigen aufgrund eines Freiloses erst ab der zweiten Runde in den Einzelwettbewerb ein. Um sich an die Bedingungen in der kalifornischen Wüste zu gewöhnen, kommt den meisten Topstars der ein oder andere Auftritt im Doppel sehr gelegen. Großer Terminstress ist in der Anfangsphase kein Problem - das Mega-Event streckt sich über elf Tage.

Alles nur Show? Keineswegs! Rafael Nadal gewann in Indian Wells nicht nur dreimal im Einzel, gemeinsam mit Marc Lopez sicherte sich der 30-jährige Spanier auch zwei Doppel-Titel beim ersten Masters-Turnier des Jahres (2010, 2012).

