Kontinen als Zuschauer zur neuen Nummer 1

Freitag, 31.03.2017

Finnische Weltklassespieler sind rar gesät. Im Einzel war Jarkko Nieminen Jahrzehnte lang die prägende Figur, doch alles kein Vergleich dazu, was derzeit Henri Kontinen im Doppel leistet. Der Finne wird am Montag die Nummer eins in der Doppelweltrangliste (als 50. Spieler überhaupt) sein, und das im zarten Doppelalter von 26 Jahren. Zwar schied Kontinen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami an der Seite des Australiers John Peers im Achtelfinale aus, doch das reichte aus, um Nicolas Mahut von der Spitzenposition zu verdrängen. Mahut konnte zu seinem Achtelfinale nicht antreten, weil sein Partner Pierre-Hugues Herber verletzungsbedingt passen musste.

Die Bryan-Brüder hätten mit dem Titelgewinn in Miami an Kontinen vorbeiziehen können, doch die US-Zwillinge scheiterten im Halbfinale an ihren Landsleuten Nicholas Monroe und Jack Sock. Kontinen war im April vergangenen Jahres nur die Nummer 44 der Welt, ehe sein rasanter Aufstieg begann. An der Seite von Peers gewann er im Jahr 2016 fünf Turnieren, darunter der Triumph bei den ATP World Tour Finals. Es folgte der Sieg bei den diesjährigen Australian Open. Dass Kontinen und Peers gemeinsam an der Weltranglistenspitze stehen, könnte erst im Herbst passieren, da der Finne letztes Jahr im Sommer zwei Turniere ohne den Australier gewann (in Winston-Salem mit Guillermo Garcia-Lopez und in St. Petersburg mit Dominic Inglot).

