Federer, Kerber, Delpo: Miami-GIF-Machines!

Montag, 27.03.2017

Trainieren und spielen - nein, so leicht ist das alles ja dann doch nicht. Die Tennisprofis - vor allem die erfolgreichsten - sind vor Turnierstart in heftige Medienarbeit verwickelt, und jedes Turnier will hierbei etwas ganz Besonderes auf die Beine stellen. In Miami baten die Social-Media-Chefs zum GIF-erstellen, Kurzclips zum Einbetten in Websites oder auf Social-Media-Plattformen.

Während sich Rafael Nadal vorm GIFen drückte, haben Roger Federer, Stan Wawrinka, Juan Martin del Potro, Svetlana Kuznetsova, Garbine Muguruza und Angelique Kerber ganze Arbeit geleistet. Die besten GIFs haben wir hier für euch verlinkt, mehr (auch zum Download) gibt's hier!