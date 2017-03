Fognini egalisiert bestes Masters-Ergebnis

Mittwoch, 29.03.2017

Fabio Fognini steht zum zweiten Mal im Halbfinale eines ATP-Masters-1000-Turniers. Der Italiener ist bei den Miami Open überraschend in die Vorschlussrunde eingezogen. Fognini setzte sich gegen den an zwei gesetzten Kei Nishikori mit 6:4, 6:2 durch. Der Japaner zeigte dabei eine blasse Vorstellung mit vielen unerklärlichen Fehlern. Fognini reichte eine solide Leistung, um seinen größten Erfolg auf der 1000er-Tour zu egalisieren. Der Italiener hatte 2013 in Monte Carlo ebenfalls das Halbfinale erreicht. Im Spiel um den Einzug ins Finale trifft Fognini entweder auf Rafael Nadal oder auf Jack Sock.

Das ATP-Turnier in Miami im Überblick