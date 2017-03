„Noles“ große Motivation in diesem Jahr

Dienstag, 14.03.2017

Nach seinem Auftakterfolg in Indian Wells, dem ersten ATP-Masters-1000-Turnier in diesem Jahr gab der "Djoker" während seiner Pressekonferenz Einblick, was er sich denn so für 2017 vorgenommen hat. Die BNP Paribas Open, das hochdotierte Combined-Event in der kalifornischen Wüste, hat der Serbe in seiner Karriere bereits fünfmal (2008, 2011, 2014 - 2016) gewinnen können. Einzig und allein der Triumph beim 1000er-Event in Cincinnati war dem Mann aus Belgrad auf dem anvisierten Weg zum Career Golden Masters noch nicht vergönnt gewesen. Das möchte der 29-Jährige dieses Jahr ändern: "Selbstverständlich ist das eine meiner Motivationen. Es ist einer der Meilensteine, die ich erreichen kann."

"Genauso wichtig wie Grand Slams"

Fünfmal stand Djokovic im US-Bundesstaat Ohio bereits im Endspiel, zweimal hieß der Spielverderber Andy Murray, gar dreimal Roger Federer. Dieses Jahr soll das anders werden: "Natürlich gibt mir das Motivation, zu versuchen, in Cincinnati zu gewinnen. Aber Andy, ‚Rafa', Roger, sie sind alle sehr nahe dran. Sie brauchen selbst nur einen oder zwei Siege, um das zu schaffen." Der Serbe betont weiter, welchen wichtigen Stellenwert die neun Master-Events für ihn haben: "Wir müssen die Masters-1000-Events wertschätzen. Im Tennis gibt es die Grand-Slam-Turniere, die einfach die größten Veranstaltungen sind, die wir haben - über sie wird am meisten geredet. Wir sollten aber auch über die Wichtigkeit und den Wert der Masters-Events sprechen."

"Meine Karriere-Leistungen bei der 1000er-Serie, den Masters-Turnieren, waren ausgezeichnet - ich habe 30 von ihnen gewonnen. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin, weil diese Turniere für mich genauso wichtig sind wie die Grand Slams. Ich möchte so gut sein wie möglich", meinte Djokovic weiter. Neben seinen 30 Masters-Turniersiegen stand der Serbe auf diesem Turnierniveau noch in 13 Finalspielen.

Das Turnier in Indian Wells im Überblick